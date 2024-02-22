‘Guppies’lerin ve arkadaşla konut alanların sayısı arttı!

Emre ERGÜL

Kelimeye, özellikle İngiltere ve ABD gibi konut almanın iyiden iyiye zorlaştığı ülkelerde servis edilen haberlerde sıkça rastlıyorsunuz. İşte Birleşik Krallık medyasının geniş yer verdiği Zoopla anketinin sonuçları: l 40 yaş altı her 10 İngilizden 4’ünün (Yüzde 42) kendisine ait bir evi yok. lYılda 60 bin sterlin ücret alan bu kesimin yüzde 38’i önümüzdeki 10 yıl içinde de bir ev sahibi olacağına inanmıyor. lEv almayı planların yüzde 34’ü “Tatile gitmeyi kestim” derken; yüzde 30’u da “Artık dışarda sosyalleşmiyorum” diyor.

İşte o Guppies’ler, İngiltere’de yeni bir trend başlattı: Arkadaşla/ sevgiliyle bir olup ev almak… Fairview New Homes anketine göre, henüz ev sahibi olmayan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 44'ü bir arkadaşla birlikte konut satın almaya sıcak bakıyor. PACASO'nun en son verileri de arkadaşlar ve evli olmayan ortaklar arasındaki ortak mülkiyette yıllık yüzde 21'lik bir büyüme olduğunu gösteriyor.

Bu durum yeni bir sosyolojik tartışmayı beraberinde getiriyor: “Arkadaşla ortak mülkiyet sorun olur mu?” İngiliz mortgage uzmanı Ben Thompson’a göre, arkadaşlarla ev satın almanın olumlu yanları var: “Depozito yarıya iner, ipotek ödemeleri paylaşılılır, faturalar ve diğer masraflar ikiye bölünür." Bir başka uzman John Charcol’a göre de “tek başınıza yapmak yerine arkadaşlarınızla ev satın almak, aynı zamanda maksimum borçlanma potansiyelinizi artırmanıza olanak tanır, böylece sizin için doğru mülkü güvence altına alma olasılığınız artar.”

First Mortgage şirketinin ipotek geliştirme müdürü Bob Steel ise arkadaşlığa paranın karışması, arkadaşların ev için ekonomik ortak olmalarını tehlikeli bulanlardan: “Bunun sonu pek de iyi bitmiyor. Arkadaşlıklar bir ömür boyu sürse de, deneyimlerimize göre ortak sahiplerin dış etkenler nedeniyle beklenenden daha kısa sürede satış yapması gerekiyor."