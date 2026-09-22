Guterres'ten Gazze mesajı: Genel Sekreter olarak böylesini görmedim

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de yaşananlara ilişkin, "Genel Sekreter olarak geçirdiğim yılların hiçbirinde böylesini görmedim" dedi. Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere de dikkati çekerek iki devletli çözümün ortadan kaldırılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli genel görüşmeleri New York'taki BM Genel Merkezi'nde başladı. Görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu sıfatla son kez Genel Kurul'un yüksek düzeyli görüşmelerinde dünya liderlerine hitap etti.

Konuşmasında küresel çatışmalara geniş yer ayıran Guterres, özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki duruma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Artık yeter"

Orta Doğu'daki çatışmaların giderek tırmandığını belirten Guterres, ateşkeslerin kalıcı barış sağlayamadığını ve yaşananların bedelini sivillerin ödediğini söyledi.

Guterres, dünya liderlerine çağrıda bulunarak, "Artık yeter. Dünya liderlerine sesleniyorum: Bu üst düzey liderler haftasını diyaloğa ayıralım ve çatışmaların azaltılmasını sağlayalım. Lütfen, savaşlar bitmeli, çatışmalar sona ermeli ve insani yardım ihtiyaç sahiplerine ulaşmalı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası seyrüsefer serbestisinin uluslararası hukuk çerçevesinde tamamen yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, bölgedeki diğer gelişmelerin Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananları gölgede bırakmaması gerektiğini belirtti.

"Genel Sekreter olarak böylesini görmedim"

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıları hatırlatan Guterres, saldırıların üzerinden yaklaşık üç yıl geçtiğini belirterek Gazze'de sonrasında yaşananlara dikkat çekti.

Guterres, "Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Ancak bunun sonrasında Gazze'deki Filistinliler, muazzam ve görülmemiş boyutta bir vahşet ve katliamla karşı karşıya kaldı. Genel Sekreter olarak geçirdiğim yılların hiçbirinde böylesini görmedim" dedi.

Gazze'deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin de konuşan Guterres, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uyulması ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini söyledi.

Guterres, "Uluslararası yardım kuruluşlarının çalışanları da korunmalıdır ve tüm taraflar uluslararası mahkemenin kararlarına uymalıdır" ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm uyarısı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Guterres, İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin devam ettiğini belirtti.

Guterres, "Burada barışa giden yol buldozerlerle yıkılmakta, etnik temizlik yapılmaktadır. İki devletli çözümün gözümüzün önünde ortadan kaldırılmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

Ukrayna ve Sudan'a da değindi

Guterres konuşmasında Ukrayna'daki savaşa da değinerek Rusya'nın kapsamlı işgalinin BM Şartı'nı ihlal ettiğini belirtti. Sivil hedeflerin ve altyapının saldırılara maruz kaldığını ifade eden Guterres, savaşın küresel gıda tedarik zincirleri üzerinde de etkili olduğunu söyledi.

Sudan'daki çatışmaların ise sivillere yönelik bir savaşa dönüştüğünü belirten Guterres, milyonlarca kişinin yerinden edildiğini, açlığın yayıldığını ve hastaneler ile evlerin insansız hava araçlarının hedefi olduğunu kaydetti.

Myanmar'daki şiddete de dikkat çeken Guterres, farklı bölgelerde devam eden çatışmaların "gücün kontrolden çıktığında" ortaya çıkabilecek sonuçları gösterdiğini söyledi.

Guterres, "Güç kesinlikle hukuk çerçevesinde kullanılmalıdır" diyerek BM Şartı'nın çifte standart uygulanmadan hayata geçirilmesi, sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.