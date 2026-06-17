'Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase hayatını kaybetti

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Halka filmindeki Samara karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan eski çocuk oyuncu Daveigh Chase'ten sevenlerini üzen haber geldi. Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan ve genç yaşta büyük bir çıkış yakalayan oyuncunun 35 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

MTV Film Ödülleri'nde "En İyi Kötü Karakter" ödülünü kazanan Chase'in, menenjit ve ciddi kan enfeksiyonlarının yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ölüm haberini oyuncunun sevgilisi Roy Hernandez duyurdu.

Hernandez, Chase'in hastalığının son dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, oyuncuya menenjit ve ciddi kan enfeksiyonları teşhisi konulduğunu, durumunun giderek ağırlaştığını ve doktorların kritik uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

Sadece Halka ile değil, aynı zamanda Lilo & Stitch filminde Lilo karakterine sesiyle hayat vermesiyle de tanınan Chase'in vefatı, ailesi ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.