Hamaney'den dikkat çeken intikam mesajı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreninin ardından yayımlanan mesaj, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, babasının ölümüne ilişkin sert ifadeler kullanarak intikam sözü verdi. Açıklamada, sorumluların er ya da geç hesap vereceği vurgulandı.

"İntikam milletimizin isteğidir"

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Mücteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni dolayısıyla yayımladığı mesajda, intikamın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Hamaney, "İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilecektir. Dünyanın özgür insanları da yakında bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

"Suçlular huzurlu bir ölüm göremeyecek"

Mesajında babasının izinden yürümeye devam edeceğini belirten Hamaney, sorumluların cezalandırılacağını savundu.

Açıklamasında, "Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek" ifadelerine yer verdi.

"Bu süreç kişilere bağlı değil"

Mücteba Hamaney, intikam söyleminin yalnızca mevcut yönetime bağlı olmadığını da öne sürdü.

"Onlar bu işin şahsım veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu konu gerçekleşecek" diyen Hamaney, mesajını kararlılık vurgusuyla tamamladı.