Holtec yapay zekâ talebiyle halka arza gidiyor

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Holtec Nuclear Corporation, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna halka arz başvurusu yaptı. Halka arzda satılacak hisse sayısı ve fiyat aralığı henüz açıklanmadı.

1986’da kurulan şirket; nükleer santral ekipmanları üretiyor, kullanılmış nükleer yakıtların yönetimini üstleniyor ve küçük modüler reaktörler geliştiriyor.

JPMorgan, Guggenheim Securities, Goldman Sachs ve Citigroup halka arzın yüklenicileri arasında yer alıyor. İşlemin tamamlanması piyasa koşullarına ve SEC başvurusunun yürürlüğe girmesine bağlı olacak.

Yapay zekâ nükleer enerjiye ilgiyi artırdı

Yapay zekâ veri merkezlerinin hızla büyümesi, ABD’de kesintisiz ve yüksek miktarda elektrik sağlayabilecek enerji kaynaklarına olan ihtiyacı artırıyor.

Elektrikli araçlar ve kripto para madenciliği de talebi desteklerken, günün her saatinde üretim yapabilen nükleer santraller teknoloji şirketlerinin enerji planlarında yeniden öne çıkıyor.

ABD yönetimi, ülkenin nükleer enerji kapasitesini 2050’ye kadar dört katına çıkarmayı hedefliyor. Artan elektrik ihtiyacı, nükleer enerji şirketlerine ve küçük modüler reaktör projelerine yönelik yatırımcı ilgisini de güçlendiriyor.

Holtec, halka arzdan sağlayacağı kaynağı üretim kapasitesini genişletmek ve büyüme projelerini finanse etmek için kullanmayı planlıyor.

SMR-300 ve Palisades için kaynak aranıyor

Halka arz gelirinin bir bölümü, şirketin geliştirdiği SMR-300 küçük modüler reaktör programına aktarılacak.

ABD Enerji Bakanlığı, Holtec’in Michigan’daki Palisades sahasında iki SMR-300 reaktörü kurma planı için 400 milyon dolarlık destek ayırdı. Reaktörlerin 2030’ların başında elektrik üretmeye başlaması hedefleniyor.

Holtec ayrıca 2022’de kapatılan Palisades Nükleer Santrali’ni yeniden devreye almaya hazırlanıyor. Elli yılı aşkın süre faaliyet gösteren tesis, başlangıçta sökülmek üzere şirkete devredilmişti.

ABD Enerji Bakanlığı, santralin yeniden çalıştırılması için 1,52 milyar dolara kadar kredi sağlıyor. Proje tamamlanırsa Palisades, devreden çıkarma sürecine girdikten sonra yeniden faaliyete alınan ilk ABD nükleer santrali olacak.

Gelir ve kâr geriledi

Holtec, 31 Mart 2026’da sona eren üç aylık dönemde 165,3 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemindeki 177,7 milyon doların altında kaldı.

Net kâr aynı dönemde 25,4 milyon dolardan 17,8 milyon dolara geriledi.

Yatırımcılar halka arzın fiyat aralığı, satılacak pay miktarı, Palisades santralinin yeniden açılış takvimi ve SMR-300 programındaki ilerlemeyi takip edecek.

Yapay zekâ yatırımlarının elektrik talebini artırmaya devam etmesi, Holtec’in halka arzında şirketin nükleer enerji projelerine yönelik büyüme beklentilerini öne çıkarabilir.