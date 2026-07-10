ASELSAN'dan 1,47 milyar avroluk yeni hava savunma sözleşmesi

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ASELSAN, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak yeni bir sözleşmeye imza attı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşme, mevcut seri üretim projelerine ek sorumlulukları kapsıyor.

ÇELİKKUBBE'nin üretim kapasitesi güçlenecek

Yeni sözleşmenin, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE kapsamındaki çalışmaların hız kazanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Farklı irtifa ve menzillerde görev yapan hava savunma unsurlarını tek bir ağ yapısında birleştiren ÇELİKKUBBE, hava sahasına yönelik tehditleri tespit ederek değerlendiren, karar veren ve etkisiz hale getiren entegre bir savunma mimarisi olarak öne çıkıyor.

Tüm katmanlar tek sistem altında çalışıyor

ÇELİKKUBBE, çok alçak irtifadan uzun menzilli hava savunmasına kadar uzanan katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor.

Sistemin alt katmanında KORKUT benzeri çözümler ile sürü dron ve kamikaze İHA tehditlerine karşı koruma sağlanırken, orta katmanda HİSAR hava savunma sistemleri, üst katmanda ise uzun menzilli SİPER görev yapıyor. SİPER'in envantere girmesiyle birlikte sistemin tüm katmanları tamamlanmış oldu.

Yapay zekâ destekli komuta kontrol altyapısı

ÇELİKKUBBE, radarlar, elektro-optik sensörler, haberleşme sistemleri, komuta kontrol merkezleri ve hava savunma silahlarını ortak bir ağ üzerinden birbirine bağlıyor.

Sistem, oluşturduğu ortak hava resmini gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine aktarırken, yapay zekâ destekli karar destek mekanizmalarıyla tehditlere en uygun müdahalenin belirlenmesini sağlıyor.

HAKİM sistemi kritik rol üstleniyor

ÇELİKKUBBE'nin koordinasyonunu sağlayan üst komuta çözümü olan HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi de ASELSAN tarafından geliştirildi.

Türkiye'de milli imkânlarla geliştirilen ilk hava komuta kontrol sistemi olan HAKİM, tüm algılayıcılar ve silah sistemlerinin koordineli çalışmasını sağlayarak ÇELİKKUBBE'nin en kritik bileşenlerinden biri olarak görev yapıyor.

Yeni imzalanan sözleşmeyle birlikte ASELSAN'ın Türkiye'nin hava savunma altyapısındaki rolü daha da güçlenirken, ÇELİKKUBBE'nin seri üretim ve yaygınlaştırma çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.