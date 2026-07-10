KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda katıldığı bir serginin açılışı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen bir sergi açılışında fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Cumhurbaşkanı Erhürman'a ilk müdahaleyi etkinlik alanında yaptı.
İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Erhürman'ın tedavi altına alındığı öğrenildi. Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin yetkililerden gün içerisinde resmi bir açıklama yapılmasının beklendiği bildirildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ