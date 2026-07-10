Trump'tan İran açıklaması: Ateşkes sona erdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile yürütülen temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın görüşmelerin sürdürülmesini istediğini belirtirken, ABD'nin ateşkesin sona erdiğini İran tarafına "hiçbir yanlış anlamaya yer bırakmayacak şekilde" bildirdiğini ifade etti.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti, bizimle 'görüşmeleri' sürdürmemizi istedi. Biz de bunu kabul ettik. Ancak ABD, ateşkesin sona erdiğini kendilerine hiçbir yanlış anlamaya yer bırakmayacak şekilde açıkça bildirdi. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."