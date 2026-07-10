SK Hynix'in halka arzına yoğun talep: Dünyanın en büyük halka arzları arasına girdi

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Güney Koreli yarı iletken üreticisi SK Hynix, ABD'de gerçekleştirdiği halka arzın fiyatlamasını tamamlayarak 26,5 milyar dolar kaynak sağladı.

Şirket, ABD piyasalarında yaklaşık 177,9 milyon Amerikan depo sertifikası (ADR) satacak. Her bir depo sertifikasının fiyatı 149 dolar olarak belirlenirken, 10 ADR şirketin Güney Kore'de işlem gören bir adi hissesini temsil edecek.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta işlem görecek halka arz, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. ABD basınında yer alan bilgilere göre talep, satışa sunulan miktarın yedi katını aştı.

Yapay zekâ büyümesi talebi artırdı

Nvidia'nın yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinin en önemli tedarikçilerinden biri olan SK Hynix, küresel yapay zekâ yatırımlarındaki hızlanmadan en fazla yararlanan şirketler arasında yer alıyor.

Yapay zekâ veri merkezlerine yönelik yatırımların artmasıyla şirketin gelir ve kârlılığı önemli ölçüde yükselirken, hisseleri de yıl başından bu yana Seul Borsası'nda yüzde 220'nin üzerinde değer kazandı.

Dünyanın en büyük halka arzları arasında

26,5 milyar dolarlık işlem, geçen ay yaklaşık 75 milyar dolar kaynak sağlayan SpaceX'in ardından son dönemin en büyük halka arzlarından biri oldu.

SK Hynix'in halka arz büyüklüğü, Saudi Aramco'nun 2019'daki 25,6 milyar dolarlık halka arzını ve Alibaba'nın 2014 yılında New York'ta gerçekleştirdiği 21,8 milyar dolarlık halka arzı geride bıraktı.

Kaynak yeni yatırımlara aktarılacak

Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri üretim kapasitesini artırmak ve yeni yarı iletken tesisleri kurmak amacıyla kullanacak.

Yatırımların önemli bölümü Seul yakınlarındaki Yongin'de kurulacak yeni çip fabrikası ile Cheongju kentindeki gelişmiş çip paketleme tesisine yönlendirilecek.

SK Hynix ayrıca Samsung ile birlikte Güney Kore'nin yarı iletken üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen yaklaşık 800 trilyon wonluk kamu-özel sektör yatırım programında da yer alıyor.