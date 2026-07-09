İsrail'de F-35 alarmı! Netanyahu'nun Türkiye planı ortaya çıktı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 36. NATO Zirvesi'nde Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşüne yeşil ışık yakmasının ardından harekete geçti. İ

DAha düşük versiyonlar verilebilir

Önümüzdeki hafta ABD'ye gideceği öğrenilen Netanyahu'nun, ABD'nin F-35'leri Türkiye'ye vermemesi için çalışacağı, başarısız olursa da ez azından daha düşük özellikli versiyonların verilmesi için uğraşacağı iddia edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebilir.

İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen İsrailli yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürerek "Bu uçağın pek çok versiyonu mevcut, biz de mümkün olduğunca bu süreci etkilemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Trump'la F35'leri görüşecek

Bir başka İsrailli yetkili ise anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını öne sürerek Netanyahu'nun "muhtemelen gelecek hafta" ABD'ye giderek Trump ile görüşmesinde bu konuyu gündeme getireceğini iddia etti.

Öte yandan, İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünün (QME)" korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapacağı aktarıldı.

ABD silah transferlerine ilişkin mevzuata göre "niteliksel askeri üstünlük", İsrail'in Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeye karşı askeri üstünlüğünü korumasını güvence altına almayı amaçlıyor.

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi. Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yaptı.