Netanyahu'dan Türkiye'nin F-35 hamlesine itiraz

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36. NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Trump da Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimalinin değerlendirmeye açık olduğunu söylemiş "Neden olmasın ki? Çünkü Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bunu elbette değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuraşkanı Erdoğan ise "Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Bu Liderler Zirvesi’nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" demişti.

Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olmasına yönelik olumlu mesajları geniş yankı uyadırırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına art arda röportaj vererek bu hamleye tepki gösterdi.

'Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum'

Fox News, CNN ve Newsmax'e konuşan Netanyahu ,Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün yanlış bir karar olacağını öne sürerek "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ve İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu, "Türkiye'nin F-35 gibi silahlara sahip olması, bence bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacaktır" iddiasında bulundu.

'Ortadoğu'da güç dengesini yok eder'

Netanyahu, CNN'e verdiği röportajda "Onlara bu gücü verdiğinizde, bunun ardından bir saldırganlık göreceksiniz. Bu, Ortadoğu'da güç dengesini yok eder çünkü Türkiye'nin agresif emelleri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Netanyahu, ayrıca F35 satışının "Türkiye'yi ABD için dost bir devlet haline getirmeyeceğini" savundu.

'İki arkadaş arasındaki fikir ayrılığı'

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin iyi olduğunu belirterek Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunun "iki arkadaş arasındaki fikir ayrılığı" gibi olduğunu savundu.

Öte yandan Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Türkiye'nin F-35 programına ilişkin "Trump'ın ve Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili yorum yapmayacağım. Bir ittifak, temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde gerçekleşmeli ve yaşamalıdır" ifadelerini kullandı.