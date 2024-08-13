Hamas aylar sonra Tel Aviv'e füzeyle saldırdı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'yi yöneten Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları İsrail'e yönelik saldırı düzenledi. Başkent Tel Aviv'e iki M90 roketi gönderildi. Füzelerin şehre değil sahil şeridine düştüğü belirtildi.
Hamas'ın İsrail'e girerek düzenlediği saldırının ardından 7 Ekim 2023'ten beri süren çatışma zamna zaman şiddetleniyor. İsrail'in savaş uçaklarıyla vurduğu Gazze'den roketlerle karşılık veriliyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'e saldırı düzenledi. Hamas'ın iki roketi sahil kesimlerine isabet etti.
El Kassam Tugayları, yazılı açıklamalarında, Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki adet "M90" roketiyle hedef aldığını duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketlerden birinin denize düştüğünü, diğerinin de İsrail'e geçmeden durdurulduğunu açıkladı.
Kassam Tugayları, Tel Aviv'e en son 26 Mayıs'ta sekiz füzeyle saldırı gerçekleştirmişti.