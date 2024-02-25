Hamas ile İsrail'in 'aşamalı ateşkes' planı

Arapça yayın yapan Londra merkezli Şark el-Avsat'ın Filistinli kaynaklara dayandırdığı habere göre, taraflar arasında Paris'te taslağı oluşturulan uzlaşıya göre ateşkes ilk aşamada 6 hafta süreyle devreye girecek.

Ateşkesin birinci aşamasında Gazze Şeridi'ndeki 35 kadar İsrailli serbest bırakılacak, İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli esir de salıverilecek.

Taraflar arasında "karşılıklı serbest bırakılacak esir listeleri, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi, Filistinlilerin buraya yeniden dönmesi, savaşın kesin biçimde sonlanması" gibi konular, anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşaması için yeniden müzakere edilecek.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ordusunun "çatışmalara ara vermeye hazır olduğunu", bu süreyi "sahadaki güçlerin takviyesi, tedarik, Gazze'nin kuzeyi ve güneyine saldırıya hazırlık olarak" kullanacağını bildirdi.

İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ateşkes müzakerelerinin ilerleyen günlerde Kahire ya da Doha'da bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ve ramazan ayında uygulamaya girebileceğini aktardı.