Hamas lideri: İsrail'e saldırı Mescid-i Aksa adımına tepki

Hamas militanları, bugün sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e girerek şehirlerde çatışmaya başlamıştı. Öğle saatleri itibariyle her iki taraftan da hem sivil hem de askeri kayıp var. İsrail, saldırı 'savaş' olarak tanımlamıştı.

Katar'da yaşayan Heniyye, saldırılara ilişkin yazılı açıklamasında, "Bu tarihi anlarda, adı Mescid-i Aksa, kutsallarımız ve tutsaklarımız ve ana sebebi de Mescid-i Aksa'ya yönelik suç işleyen Siyonist saldırı olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

'Binlerce yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği son günlerde İsrail saldırganlığının zirveye ulaştığını' öne süren Heniyye, bu adımın, Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmak için atıldığına ilişkin bilgileri olduğunu kaydetti.

Heniyye, 'Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in, Batı Şeria'da devam eden Yahudi yerleşimi ve saldırıların yanı sıra Gazze'ye ani bir baskın düzenlemeyi, bölge halkına yönelik saldırıları artırmayı planladığını' belirtti.