Hamas liderinden 'ateşkes' açıklaması

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ederken Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'den "ateşkes" açıklaması geldi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre Haniye, İsrail'in "saldırganlığını" sona erdirecek, İsrail'in Gazze'den çekilmesini garanti altına alacak ve ciddi bir esir takası anlaşması sağlayacak kapsamlı bir ateşkese ulaşma konusunda istekli olduğunu söyledi.

Haniye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu "saldırganlığın devam etmesi ve çatışma çemberinin genişlemesi, arabulucular ve çeşitli taraflar aracılığıyla gösterilen çabaların sabote edilmesi" ile suçladı.

Gazze'ye saldırıyı sürdürecek

İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı esir takası görüşmeleri hakkında bilgi sahibi bir İsrailli yetkili, konuya ilişkin Times Of Israel gazetesine açıklamada bulunmuştu.

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esir takası anlaşmasının bir parçası olarak hiçbir şekilde Gazze’deki saldırıları sonlandırmayı kabul etmeyeceğini söylemişti.

İsrailli yetkili ayrıca, ülkesinin esir takasının bir parçası olarak geçici süreliğine saldırılara ara verse de vermese de Refah’a kara saldırısı gerçekleştireceğini belirtmişti.