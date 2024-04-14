Hamas 'yazılı taahhüt' istedi

Hamas, üç aşamalı ateşkes anlaşmasının ikincisi sırasında İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekileceğine dair "açık ve yazılı bir taahhüt" talep etti.

Reuters haber ajansının ismini vermediği bir Hamas yetkilisine dayandırdığı habere göre Hamas, "İki taraf arasında ciddi bir esir değişimi anlaşmasına varmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" dedi.

Hamas Cumartesi günü yaptığı açıklamada altı haftalık ateşkes önerisine yanıtını Mısırlı ve Katarlı arabuluculara sunduğunu söyledi.

İsmi açıklanmayan Mısırlı bir yetkili; Hamas'ın savaşın sona ermesini, İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve çok sayıda Filistinli tutsak karşılığında tüm tutsakların serbest bırakılmasını içeren "kapsamlı ve aşamalı bir anlaşma" istediğini ifade etti.

Mısırlı yetkili, arabulucuların yeni bir görüşme turu için çağrı yapmadan önce yanıtı dikkatle inceleyeceklerini söyledi.