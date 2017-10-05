"Hapishanelerdeki kalabalık radikalleşmeye yol açıyor"

05 Ekim 2017

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) genelindeki aşırı kalabalık hapishanelerdeki kötü koşulların radikalleşmeyi tetiklediğini belirtti.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda üye ülkelerdeki hapishanelerin durumu değerlendirildi. Hapishanelerdeki koşulların iyileştirilmesini öngören yasa tasarısı 109 "hayır" oyuna karşı 474 "evet" ile kabul edildi.

AP üyeleri, hapisanelerdeki aşırı kalabalağın "suç ve radikalleşmeyi teşvik ettiğini" belirterek, rehabilitasyon ve eğitim programlarıyla duruma müdahale edilmesi gerektiğini savundu.

AP Raportörü Joelle Bergeron, "AB üyesi ülkelerdeki birçok hapishane çok eski ve aşırı kalabalık. Sivil toplum örgütleri de bu durumu görmezden geliyor. Artık çok büyük hapishaneleri kapatarak ve hapsetme yerine başka yöntemlere ağırlık vererek daha insani bir hapis hayatı sağlama vakti geldi." diye konuştu.

Hapishane denetiminin üye ülkelerin sorumluluğu altında olduğunu hatırlatan Bergeron, AB kurumlarının, hapishane koşullarını insan haklarına uygun şekilde düzenlemesi için üye ülkelere yol göstermesi gerektiğini belirtti.

Hapis son seçenek olmalı

AP üyeleri, kamu düzenini ciddi anlamda tehdit etmeyen mahkumları hapsetmek yerine ev hapsi, kamu hizmeti ve elektronik takip yoluyla kontrol altına alma önerisinde bulundu.

Hapishanelerin özelleştirilmesinin tutukluluk sürecini daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken AP üyeleri, tutuklular arasındaki yüksek intihar vakalarının kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA