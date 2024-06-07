'Hasar gördüğü' duyurulmuştu... Gazze iskelesi tamir edildi...

ABD, insani yardımlar için Gazze sahiline yüzer iskelenin yeniden kurulduğunu duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yüzer iskelenin bugün yerel saatle 14.15 civarında Gazze sahiline yeniden kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde CENTCOM, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının desteğiyle Gazze'ye hayati gıda ve diğer acil durum malzemelerinin hareketini kolaylaştıracak." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline iki aydan fazla bir sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskelenin birkaç hafta içinde kötü hava şartları nedeniyle parçalanarak işlevsiz kalması "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu.

Pentagon, ayrıca, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, tamiri dahil bu hafta yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu.