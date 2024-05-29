Yardım için inşa edilmişti: Gazze iskelesi parçalandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusu tarafından Gazze'ye yardım ulaştırmak için inşa edilen geçici iskelenin şiddetli denizde parçalandığını ve hasar gördüğünü, bunun da savaştan zarar gören bölgeye insani yardım malzemeleri için bir deniz koridoru oluşturmaya yönelik ABD liderliğindeki çabaya büyük bir darbe vurduğunu söyledi.

Pentagon basın sekreter yardımcısı Sabrina Singh, Salı günü yaptığı açıklamada iskelenin "hasar gördüğünü ve iskelenin bazı bölümlerinin yeniden inşa edilmesi ve onarılması gerektiğini" ifade etti.

Singh, iskelenin önümüzdeki 48 saat içinde Gazze sahilindeki yerinden kaldırılacağını ve ABD Merkez Komutanlığı'nın onarımları gerçekleştireceği İsrail'in Aşdod limanına götürüleceğini aktardı.

İngiltere merkezli The Independent'ta yer alan habere göre, Singh, iskelenin tamiratının bir haftadan fazla süreceğini ve deniz koridorunun tam olarak faaliyete geçmesi çabalarını daha da geciktireceğini belirtti.

Yetkililer, Gazze'ye yardım götürmek için dar bir geçit ve gemiyle taşınan malzemeleri bırakmak için daha geniş bir park alanından oluşan iskelenin bir kısmının koptuğunu söyledi. Yetkililerin açıklamasında, iskelenin tekrar kullanılabilmesi için park alanının geçide yeniden bağlanması gerekeceği vurgulandı.

Maliyeti 320 milyon dolar olan iskele 17 Mayıs'ta faaliyete geçmişti. Denizdeki şiddet, deniz sevkiyatını bir hafta sonra 24 Mayıs'ta, iskelenin bir kısmının kopmasından iki gün önce durdurmak zorunda bıraktı. Sevkiyatların ne zaman yeniden başlayacağı belli değil.