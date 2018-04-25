Hastanalerde devrim yaratacak 'Sasha'ya GIST Tech-I ödülü

25 Nisan 2018

Evrim KÜÇÜK

Binlerce uzman 100'den fazla gelişmekte olan ülkeden katılan 18-40 yaşları arasındaki gençlerin çalışmalarını oyluyor ve yarışmayı kazananlar para ödülüne sahip olmanın yanında start-uplarını tanıtma, mentorluk fırsatı yakalama ve projelerini yatırımcıyla buluşturması açısından önemli bir adım atmış oluyor.

Bu yılın GIST Tech-I şampiyonları önceki akşam İstanbul'da yapılan bir törende sahiplerini buldu. Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi'nin (Global Entrepreneurship Congress) son gününde ABD'nin İstanbul Başkansolosu Jennifer L. Davis'in evsahipliğinde Konsolosluk Rezidansı'nda yapılan törende birincilik ödülüne 'Sasha' isimli robotuyla Lübnanlı Wassim El Hariri layık görüldü.

Otomatik yemek dağıtımı ve toplanması Amerikan Amerikan Bilimsel Araştırmaları Geliştirme Birliği (AAAS) tarafından Amazon Web Services (AWS) ortaklığıyla düzenlenen GIST Tech-I yarışmasında birinciliği kazanan 'Sasha', hastanelerde yemek dağıtımının tam otomatik şekilde yapılmasını sağlamak üzere tasarlanmış. Robotlaşma konusundaki tüm bilgi ve tecrübesini kullandığı bir projeyle sağlık sektöründe devrim yaratmayı amaçladığını belirten El Hariri, Sasha'nın hastanelerde insandan kaynaklanan hataların, zaman kaybının önüne geçilmesine yardımcı olacağını ve maliyetlerin azaltarak, verimliliği artırabileceğini söyledi. El Hariri, 3 bin 500 dolar para ödülünün yanında, 50 dolar AWS kredisi ve girişimcileri işdünyasıyla buluşturan yapay zeka platformu Alice'in ekibiyle 3 saatlik bir mentorluk fırsatı kazandı.

Müzelere sanal tur ikincilik getirdi

İkincilik ödülünü Ürdün'den Ja'far Albadarnech kazandı. Genç girişimci, 'Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi' kullanarak müzelerin ve turistik bölgelerin ziyaret edilebildiği 'ARtur' platformuyla ikinci olduğıu yarışmada 2 bin 500 dolar para ödülü, 20 bin dolar AWS kredisi kazandı.

Üçüncülük ödülü Pakistan'dan Sadaf Naz'a verildi. 1.500 dolar para ödülü ve 10 bin dolar AWS kredisi ile ödüllendirelen Naz'ın 'Her Ground' projesi Pakistan'da kadınlar için tabu olarak kabul edilen regl dönemleri için kadınların istedikleri zamanda teslim edilmek üzere hijyenik ürünleri satın alabilmesine olanak sağlayan bir web sitesi. 'Amazon En İyi Kadın Girişimci' ödülünü de kazanan Naz da Alice ekibiyle mentorluk fırsatı bulacak. Bu arada yarışmada dereceye girenler, girişimciler için önemli bir buluşma platformu olarak görülen 2019 Circular Summit'e bilet de kazandı.

TÜRKONFED 'STEM ANADOLU' ÖĞRENCİLERİ PROJELERİNİ İŞ DÜNYASINA SUNDU

ABD Konsolosluğu'nun Rezidansı'nda yapılan resepsiyona TÜRKONFED’in “STEM Anadolu” projesi kapsamında Diyarbakır, Eskişehir, Ankara ve İzmir'den gelen 160 öğrenci de katıldı. ABD Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Genç Başarı Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen 'STEM Anadolu'nun liseli gençleri, Global Girişimcilik Kongresi kapsamında 17-18 Nisan 2018 tarihlerinde geliştirdikleri projeleri, iş ve girişimci ekosisteminin önde gelen isimlerine sunma imkanı yakaladı ve melek yatırımcılarla bir araya geldi.