Havalimanında korkunç ölüm: Uçak motoruna kapıldı

Hollanda’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda kalkışa hazırlanan bir uçağın motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Schiphol Havalimanı’nda kraliyet hava yolu şirketi KLM’ye ait bir uçak, Danimarka’nın Billund şehrine hareket etmek üzere hazırlık yaparken inanılması güç bir olay yaşandı.

"KLM Cityhopper" isimli uçağın çalıştığı esnada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi.

Bu kişinin yolcu olup olmadığı, uçak motorunun çalıştığı sırada orada ne aradığına yönelik bilgiler netlik kazanmadı.

Uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın yaşandığını ifade etti.

Öte yandan, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin ölen kişinin uçağın motorunun içine atladığını iddia etti.

Hollanda polisi, uçaktan yolcuların indirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.