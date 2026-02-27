Havalimanında yeni dönem başlıyor: Pijama ve Crocs yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Tampa Uluslararası Havalimanı yönetimi, terminal içinde pijama ve Crocs terlik kullanımını yasaklamaya hazırlandığını açıkladı.

Havalimanı yönetiminden yapılan resmi duyuruda, Crocs terliklerin daha önce yasaklandığı hatırlatılarak şimdi de pijama kullanımına yönelik adım atılacağı bildirildi. Paylaşılan açıklamada, "Dünyanın ilk Crocs’suz havalimanı deneyimini yaşattıktan sonra şimdi daha büyük bir krize el atma zamanı” ifadeleri kullanıldı.

"Pijamaya hayır deyin"

Açıklamada özellikle gün ortasında pijamayla havalimanında bulunulmasına vurgu yapılarak yolculara “Üzerinize düşeni yapın. TPA’da pijamaya hayır deyin” çağrısı yapıldı.

Uygulamanın hangi tarihte başlayacağı ve kapsamının ne olacağı konusunda ayrıntı verilmedi.