Pakistan-Afganistan arasında arasında savaş mı çıktı? Ateşkes sonra mı erdi?

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim, sınır hattında artan çatışmaların ardından yeni boyuta taşındı. Pakistan ordusu, sabaha karşı Afganistan’ın başkenti Kabil ile Kandahar ve Paktia eyaletlerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. 2025’te imzalanan ateşkes anlaşması ise bu gelişmelerle fiilen geçerliliğini yitirme noktasına geldi.

Kabil’de yerel saatle 01.50 civarında en az üç şiddetli patlama sesi duyuldu. Afgan hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği bildirildi.

"Artık aramızda açık bir savaş var"

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabırlarının tükendiğini belirterek, "Artık aramızda açık bir savaş var" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı ağır kayıplar

Pakistan ordusu, “Gazab Lil Hak” (Haklı Öfke) adı verilen operasyon çerçevesinde 130’dan fazla Taliban mensubunun öldürüldüğünü, çok sayıda askeri nokta ile mühimmat deposunun imha edildiğini ileri sürdü.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Kabil’deki tugay karargâhlarının hedef alındığını açıkladı.

Afganistan Savunma Bakanlığı ise perşembe gecesi sınır hattında düzenledikleri saldırılarda 55 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini ve bazı askerlerin esir alındığını iddia etti. Pakistan tarafı ise esir alındığı yönündeki açıklamaları reddetti.

Sivil kayıplar ve BM’den çağrı

Çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte sınır bölgelerinde yaşayan siviller tahliye edilmeye başlandı. Torkham sınır kapısı yakınındaki bir mülteci kampına havan ve füze isabet ettiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, taraflara uluslararası hukuka riayet etme ve sivilleri koruma çağrısında bulunarak gerilimin diplomatik yollarla azaltılması gerektiğini vurguladı.

Gerilimin arka planı

İki ülke arasındaki ilişkiler, ekim ayında 70’ten fazla kişinin yaşamını yitirdiği sınır çatışmalarından bu yana ciddi biçimde gerilmişti.

İslamabad yönetimi, Kabil’i Pakistan’da saldırılar düzenleyen silahlı gruplara destek vermekle suçluyor. Taliban yönetimi ise suçlamaları kabul etmeyerek Pakistan’ın ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini savunuyor.