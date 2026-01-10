Bölgede yeni askeri denge: Türkiye'den üçlü savunma ittifakı için kritik görüşme

Türkiye'nin Suudi Arabistan ile Pakistan arasında oluşturulan savunma ortaklığına dahil olmak için temaslarını sürdürdüğü iddia edildi. Kaynaklar, görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını ve olası anlaşmanın Orta Doğu başta olmak üzere daha geniş bir coğrafyada dengeleri etkileyebileceğini belirtiyor.

Her türlü saldırı diğerine yapılmış sayılacak

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında geçen eylül ayında imzalanan savunma anlaşması, taraflardan birine yönelik “her türlü saldırının” diğerine yapılmış sayılmasını öngörüyor.

"Üçlü ittifak caydırıcılığı artırabilir"

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklar, NATO’nun ikinci büyük kara gücüne sahip üyesi olan Türkiye’nin; Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika’da Suudi Arabistan ve Pakistan’la örtüşen çıkarları nedeniyle genişletilmiş bir savunma çerçevesini anlamlı bulduğunu ifade etti. Donald Trump’ın NATO’ya yaklaşımının tartışıldığı bir dönemde Ankara’nın bu üçlü yapıyı hem güvenlik ihtiyacını karşılayacak hem de caydırıcılığı güçlendirecek bir seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Stratejisti Nihat Ali Özcan, “ABD’nin bölgede kendisinin ve İsrail’in çıkarlarını öncelik haline getirmesi nedeniyle, değişen dinamikler ve bölgesel çatışmaların sonuçları, ülkeleri dost ve düşmanlarını belirlemek için yeni mekanizmalar geliştirmeye itiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Üç ülkenin de askeri alanda farklı özellikleri var

Özcan, "Anlaşma, Suudi Arabistan’ın mali gücünü, Pakistan’ın nükleer kapasitesini, balistik füzelerini ve insan gücünü, Türkiye’nin engin askeri deneyimini ve gelişen savunma sanayisiyle bir araya getiriyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin söz konusu ittifaka katılması, geçmişte Sünni dünyada liderlik rekabeti yaşadığı Suudi Arabistan’la ilişkilerde yeni bir döneme işaret ederken, Şii nüfusa sahip İran’a karşı ortak tutum alan iki ülkeyi farklı bir zeminde buluşturmuş olacak.

Türkiye ile Pakistan arasında iş birliği yapılmıştı

Öte yandan Türkiye ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden yakın askeri iş birliği bulunuyor. Ankara, İslamabad donanması için korvet tipi savaş gemileri üretirken, Pakistan envanterindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu da yürütüyor. Daha önce de, Türkiye’nin her iki ülkeyle insansız hava araçlarına yönelik anlaşmalar yaptığı duyurulmuştu. Ayrıca Suudi Arabistan ve Pakistan’ın, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN projesine olası katılımı konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Üçlü savunma ortaklığına ilişkin temasların, Pakistan ile Hindistan arasında nisan ayında yaşanan ve dört gün süren çatışmaların ardından sağlanan ateşkesi takiben gündeme geldiği kaydedildi. Bunun yanında, Pakistan’ın Taliban’ı düşman militanlara ev sahipliği yapmakla suçlaması sonrası yaşanan çatışmalar nedeniyle Afganistan ile gerilimin yüksek seyrettiği de hatırlatıldı.