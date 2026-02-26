Son depremler: Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Gaziantep'de deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer: Saha taramaları başladı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ünlüer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Değerli Hemşehrilerim,

Elbistan İlçemizde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.

An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.