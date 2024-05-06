Havayolu şirketi 100 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) ve ülkenin en büyük havayolu şirketi 'hayalet uçuşlar' için satılan biletlerle ilgili anlaşmaya vardı. İptal edilen uçuşlar için binlerce bilet satmakla suçlanan Qantas, 100 milyon Avustralya doları ödemeyi kabul etti.

BBC'nin haberine göre, Qantas Havayolları, ACCC ile vardığı anlaşma uyarınca, söz konusu durumdan etkilenen kişilerin zararını tazmin etmek için 20 milyon Avustralya doları değerinde bir planı da hayata geçirecek. Qantas Havayolları Genel Müdürü Vanessa Hudson, konuya ilişkin açıklamasında, bunun 'ulusal havayolu şirketine olan güveni yeniden sağlama' yolunda attığı önemli bir adımı temsil ettiğini söyledi.

Federal mahkemesinin onayı bekleniyor

ACCC tarafından ağustos ayında başlatılan ve kamuoyunda 'hayalet uçuş' davası olarak bilinen davada, Qantas'ın iptal olmuş uçuşlar için bilet sattığı iddia edilmişti. Bu bağlamda Qantas ve ACCC arasında varılan ceza anlaşmasının Avustralya Federal Mahkemesi tarafından da onaylanması gerekiyor. Qantas'a göre, mağdur olan yolcular, yurtiçi uçuşlar için 225 Avustralya doları, yurtdışı uçuşlar için ise 450 Avustralya doları alacak.

Hudson, "Covid kapanmasının ardından uçuşlar devam ettiğinde Qantas'ın müşterilerini hayal kırıklığına uğrattığının farkındayız" diyerek, geçen yıl yönetici pozisyonuna getirildiğinde, firmanın itibarını geri kazanmasını önceliği haline getirdiğini söyledi. Hudson'a göre, şirket, bu kapsamda, benzer bir sorunun tekrarlanmaması için süreçlerini modernize etti ve teknoloji konusunda yatırımlar yaptı.

Hudson'dan önce genel müdürlük görevini yürüten Alan Joyce, 2008 mali krizi, Covid-19 pandemisi ve yakıt fiyatlarındaki artışlar döneminde bu görevde kalmıştı. Joyce 2023 yılında görevden ayrıldığında, pahalı biletler, tehirli uçuşlar, uçuş iptalleri ve personele gösterilen muamele gibi bir dizi konuda kamuoyu tepkisi ile karşı karşıyaydı.