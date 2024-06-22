Hawaii Five-0 dizisinin başrolü Taylor Willy hayatını kaybetti

Yeniden çekilen Hawaii Five-0 dizisinde başrollerden birini oynayan oyuncu Taylor Wily, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Wily'nin avukatı, oyuncunun ölümünü CBS News'a doğrularken ölüm nedenin paylaşmadı.

Hawaii doğumlu oyuncu Hawaii Five-0'da Kamekona Tupuola karakterini canlandırmış ve Magnum PI'da da aynı karakteri oynamıştı.

İki dizinin de yapımcısı olan Peter Lenkov, Instagram üzerinden oyuncuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Yıkıldım. Kalbim kırıldı. Birkaç gün içinde daha detaylı hislerimi yazacağım. Şu anda çok zor" ifadelerini kullandı.

Lenkov paylaşımına, "Sen ailedensin. Ve seni her gün özleyeceğim değerli kardeşim" diye devam etti.

Kariyerine 1980 yılında bir sumo güreşçisi olarak başlayan Wily, dizlerindeki sakatlıklar nedeniyle sporu bırakmıştı. Kısa süre UFC'de de kendini deneyen Wily, daha sonra oyunculuğa başladı.