Healey: Yasalara uymak görevimiz ancak İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz

John Healey, ülkesinin İsrail'e 350 silah ihracat lisansından 30'unu askıya alma kararının, açıklanmadan önce İsrail Savunma Yoav Gallant'a açıklandığını aktararak, "Dün Savunma Bakanı Yoav Gallant ile duyurudan önce yaptığım görüşmede de söylediğim gibi, yasalara uyma görevimiz var, ancak bu durum İsrail'in kendini savunma hakkını destekleme ve İsrail'in yeniden doğrudan saldırıya uğraması halinde İsrail'i savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı değiştirmez" dedi.

BBC Radio'da katıldığı programda da F-35 jetlerinin bileşenlerinin neden askıya alınmadığını sorusu üzerine, Healey, "Bu küresel tedarik zinciri ve İngiltere de bu tedarik zincirinin hayati parçası. İngiltere'nin, müttefiklerimizin ve NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer alan savaş uçaklarının operasyonunu riske atmaya hazır değiliz" ifadelerini kullandı. Healey, Sky News'te katıldığı programda da İngiltere'nin hukukun üstünlüğüne karşı görevi ve silah ihracat lisanslarını gözden geçirme konusunda yasal sorumluluğu olduğunu bildirdi.

100'den fazla ihracat lisansına onay verildi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurmuştu. Bakan Lammy, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının 'uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya bunun kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk' bulunduğunu tespit eden incelemenin ardından kararın alındığını belirtmişti.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi.