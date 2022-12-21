Her 2 üründen 1’i sürdürülebilir kakao veya çikolata içeriyor

Şirket, 2025 yılı itibariyle tüm ürünlerinin yüzde 100 sürdürülebilir çikolatası olmasını hedeflediğini açıkladı.

Rapora göre; 200 bin çiftçiyi yoksulluktan kurtaran şirket, 170 binin üzerinde çiftçiye Çiftçilik Hizmetleri ulaştırdı ve Fildişi Sahili ve Gana’da üretim maliyetini düşüren destek programlarını genişletti. Çiftçi grupları içerisinde çocuk işçiliği tespit, düzeltme ve önleme sistemi bulunan grupların oranı yüzde 61’den yüzde 81’e yükseldiği belirlenirken, çevresel hassasiyetlerle Gana ve Fildişi Sahilleri’nde 11 bin hektarlık alanda tarımsal ormancılık faaliyetleri başlatıldığı belirtildi. Uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu Sustainalytics tarafından, tedarik zinciri risk yönetimi açısından 600’e yakın gıda şirketi arasından birinci olarak seçilen Barry Callebaut, 2025 itibariyle 500 binin üzerinde kakao üreticisinin refahını yükseltmeyi, çocuk işçiliği tamamen sonlandırmayı, karbon pozitif olmayı ve tüm ürünlerinin yüzde 100 sürdürülebilir çikolata olmasını hedefliyor.

Forever Chocolate ile 200 binden fazla kakao çiftçisi Barru Callebaut tedarik zincirine dahil olarak Dünya Bankası’nın günlük 1,90 dolar olarak belirlediği yoksulluk sınırının üzerine çıkarken, 2021/22 döneminde tarım yöntemlerini iyileştirmek, verimi artırmak, geliri çeşitlendirmek ve çiftçilik uygulamalarını iyileştirmek amacıyla 171 binin üstünde çiftçiye Çiftlik Hizmetleri veriliyor. 120 binin üzerinde çiftçi Barry Callebaut’un onlar için oluşturduğu 10 yıllık Çiftlik İş Planını uygulamaya başlarken, şirket ise ayrıca, Fildişi Sahili ve Gana’da 8 bin hektarlık alanda daha tarım girdisi ve iş gücü sübvansiyonu gibi üretim maliyetini düşürecek destek programları hayata geçiriyor.

2025’e kadar çocuk işçiliğini sonlandırmayı hedefliyorlar

Barry Callebaut, Forever Chocolate programı ile Fildişi Sahili, Gana ve Kamerun’da yaygın olan çocuk işçiliğinin önüne geçmeyi ve 2025 yılına kadar bu durumu sonlandırmayı hedeflediğini belirtirken, Forever Chocolate programı ile rapor döneminde 25 binin üzerinde çocuk işçiliği vakası belirlediği açıklandı.

100 binin üzerinde çiftçiye çocuk işçiliği farkındalık eğitimleri düzenleyen şirket, toplamda 41 binin üzerinde çocuk işçi vakasında iyileştirme sağladığını, eğitim kalitesinin artırılması için Çocuk Öğrenim ve Eğitim Tesisi olan CLEF ile iş birliği de başlattığını duyurdu. Bu sayede çiftçi grupları arasında çocuk işçiliğini tespit, düzeltme ve önleme sistemi bulunan grupların oranı bir önceki raporda yüzde 61 iken, yeni dönemde bu oran yüzde 81’e yükseldi.

Karbon emisyonlarını azaltmak için ve etkin kaynak kullanımına yönelik de çalışmalar yürüten şirket, bir ton ürün başına karbon yoğunluğu 3,5 iken, karbon ayak izi 8,11 milyon ton olarak kaydedildi. Hem Gana hem Fildişi Sahilleri’nde 11 bin hektarlık alanda tarımsal ormancılık faaliyetleri başlatan şirket, bu kapsamda eğitimler düzenlediğini, ücret ödemesi yaparak ekosistem çalışmalarını teşvik ettiğini belirterek, 4 milyon kakao, 5 milyon ağaç fidesi dağıttığı bilgisini verdi.

Çikolata bileşenlerinin yüzde 73’ü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ediliyor

2021/22 döneminde süt, şeker, kuruyemiş, vanilya gibi kakao dışı çikolata bileşenlerinin yüzde 73’ünü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik eden Barry Callebaut, kakao dahil edildiğinde ise bu oranın yüzde 50 olduğunu söylüyor. Satılan ürünler arasında %100 sürdürülebilir kakao veya çikolata içeren ürünlerin oranı ise yüzde 42,6’dan 49,4’e yükseldiğini açıklayan şirketin sattığı her 2 üründen 1’i %100 sürdürülebilir kakao veya çikolata içeriyor.