Her şey dahil oteller için dikkat çeken uyarı! Vakalarr hızla artıyor

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Meksika, ABD ve Kenya'dan gelen yolcular arasında Cyclospora enfeksiyonu vakalarında son aylarda belirgin artış görüldüğünü açıkladı.

Şiddetli ishal, mide bulantısı, ateş, kilo kaybı ve hazımsızlık gibi belirtilere yol açan parazitin, hijyenik olmayan yiyecek ve sular yoluyla bulaştığı belirtilirken, enfeksiyonun İngiltere'de doğal olarak görülmediği ve insandan insana bulaşmadığı vurgulandı.

Vaka sayısı kısa sürede yükseldi

İstatistiklere göre İngiltere'de 2022-2025 yıllarında 93 vaka görülürken, 30 Nisan-15 Temmuz döneminde bu sayının 67 olduğuna işaret edildi.

Vakalardan 52'sinin kaynağının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, 49 vakanın Meksika, 2 vakanın ABD, bir vakanın ise Kenya kaynaklı olduğu belirtildi.

Meksika kaynaklı vakaların çoğunlukla Riviera Maya ve Cancun'daki "her şey dahil" otellerde kaldığı aktarılan açıklamada, yaz tatili ve Dünya Kupası nedeniyle Meksika ve ABD'ye ziyaretlerin artması dolayısıyla vakalarda da artışın süreceği tahmini yer aldı.

Bağırsakları etkiliyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Seyahat Sağlığı Danışmanı Dr. Philip Veal, mide ve bağırsakları etkileyen parazitlerin neden olduğu ishalin İngiltere'de önemli artış kaydettiğini ifade etti.

Meksika başta olmak üzere yurt dışı ziyaretlerinde yiyecek ve içecek hijyenine önem verildiği takdirde riskin düşeceğini söyleyen Veal, pişirilmeden veya kabuğu soyulmadan tüketilen meyve, sebze ve salatalara dikkat etmek gerektiğini vurguladı.