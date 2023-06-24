Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı halka sesleniş konuşmasına cevaben bir açıklama yaptı.

Reuters'ın haberine göre, Putin'in kendisini hainlikle suçlamasının 'yanlış' olduğunu belirten Prigojin, "Hiç kimse Putin'in emriyle teslim olmayı planlamıyor" ifadelerini kullandı. "Artık yolsuzluk, yalanlar ve bürokrasinin olduğu bir ülkede yaşamak istemiyoruz" diyen Prigojin, "Wagner, Rus vatanseverlerdir" açıklamasında bulundu.