Hindistan Merkez Bankası büyüme beklentisini düşürdü

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Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5.25 seviyesinde sabit tuttu ve nötr duruşunu korudu. Kurum mevcut mali yıl için gayrisafi yurt içi hasıla büyüme beklentisini yüzde 6.9 seviyesinden yüzde 6.6 seviyesine indirdi. Kararın hemen ardından dolar/rupi paritesi yüzde 0.67 oranında değer kaybederek 95.136 seviyesine kadar geriledi. Ulusal borsa endeksi NSEI ise seans içerisinde yüzde 0.25 oranında düşüş yaşadı.

Banka Başkanı Sanjay Malhotra orta doğu bölgesindeki devam eden savaşın küresel etkileri tam olarak netleşene kadar mevcut oranları koruma yolunu seçtiklerini belirtti. Başkan yüksek enflasyon risklerinin belirgin şekilde artmasına rağmen para politikası komitesinin daha geniş bir netlik ortaya çıkana kadar beklemenin akıllıca olacağına karar verdiğini ifade etti. Yetkililer ülke ekonomisinin mevcut küresel ekonomik çalkantı dönemine sağlam temellerle girdiğini düşünüyor.

Enflasyon hedefleri ve petrol fiyatı baskısı

Hindistan Merkez Bankası artan petrol fiyatları bozulan muson mevsimi ve durgunlaşan dış ekonomi üçgeninden kaynaklanan büyüyen rüzgarlarla karşı karşıya kalıyor. Kurum mevcut mali yıl için tüketici fiyat endeksi bazlı enflasyon tahminini yüzde 4.6 seviyesinden yüzde 5.1 seviyesine revize etti. ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran bölgesindeki askeri eylemleri ülkenin en kritik ham petrol tedarik kaynaklarından birini doğrudan sekteye uğrattı. Yılın başlarında petrol fiyatlarında yaşanan keskin artış karar alma sürecini zorlaştırdı.

Para birimi üzerindeki baskılar ve piyasa müdahaleleri

Tüketiminin yüzde 80 oranından daha fazlasını dışarıdan ithal eden ülke için maliyetler sürekli olarak artıyor. Hindistan Merkez Bankası döviz kurlarını desteklemek ve rupiyi rekor düşük seviyelerden yukarı çekmek amacıyla döviz piyasalarına aralıklarla müdahale ediyor. İthal edilen petrolün çok büyük bir kısmı doğrudan orta doğu üzerinden ülkeye giriyor. Zayıf muson mevsimi beklentileri ortasında artan gıda maliyetleri kurumun para politikası çerçevesini daraltıyor.