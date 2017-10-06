Hindistan'da askeri helikopter düştü: 7 ölü
Hindistan'ın kuzeydoğusunda askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait uçağın, Arunaçal Pradeş eyaletinin Tawang bölgesindeki dağlık alanda düştüğü belirtildi.
Kazada, helikopterde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Hindistan'da son zamanlarda sık sık helikopter kazaları yaşanıyor, hükümet kazaların insan ve teknik hatalarından kaynaklandığını belirtiyor.
Kaynak: AA