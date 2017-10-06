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Hindistan'da askeri helikopter düştü: 7 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan'da askeri helikopter düştü: 7 ölü
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Hindistan Hava Kuvvetlerine ait uçağın, Arunaçal Pradeş eyaletinin Tawang bölgesindeki dağlık alanda düştüğü belirtildi. 

Kazada, helikopterde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Hindistan'da son zamanlarda sık sık helikopter kazaları yaşanıyor, hükümet kazaların insan ve teknik hatalarından kaynaklandığını belirtiyor. 

Kaynak: AA

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