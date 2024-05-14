Hindistan'da reklam panosunun devrilmesi sonucu 14 kişi öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai kentinde dün fırtına etkili oldu. Ghatkopar bölgesinde fırtına sırasında 30 metre yüksekliğindeki bir reklam panosunun yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna devrilmesi faciaya yol açtı.

Araçların reklam panosunun altında sıkışması sonucu onlarca kişi mahsur kaldı. Mumbai belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olay sebebiyle 14 kişinin öldüğü ifade edildi. Yetkililer, olayın ardından hastaneye kaldırılan 75 kişiden 31'inin taburcu edildiğini belirtti.

Yaklaşık 25 kişinin ve bazı araçların hala enkaz altında olduğu tahmin edilirken, olay yerindeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, reklam panosunun sahibi şirketin, panoyu koymak için gerekli izinleri almadığı bildirildi. Maharaştra Eyalet Başbakanı Eknath Shinde konuyla ilgili açıklamasında, "Bu tür kazaların tekrar yaşanmaması adına Mumbai'deki tüm panoların yapısal denetiminin yapılması ve tehlikeli olanların derhal kaldırılması yönünde talimatlar verildi" dedi.

İHA'da yer alan habere göre, reklam panosunun sahibi şirket hakkında polis soruşturma başlattı.