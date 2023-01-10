Hisse değeri 3 yılda tam yüzde 42,000 arttı!

İsmi International Holding Company. Kısaca IHC. Merkezi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi. 2019 yılında sadece 40 çalışanı bulunuyordu; balık çiftlikleri, gıda ve inşaat işleri yapıyordu. O günlerde uluslararası piyasalarda kimsenin tanımadığı bu şirket, bugün artık, dile kolay, hisse değerlerinin yüzde 42,000 artması sonucunda 240 milyar dolarlık bir grup...

İngiliz Financial Times gazetesi, ekonomistleri şaşkına uğratan şirketi dün “Ortadoğu’nun 240 milyar dolarlık gizemli şirketi” başlığıyla tanıttı:

“Üç yılda, Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco’dan sonra Ortadoğu’nun ikinci büyük şirketi oldular. Şirkete 2019 yılında CEO atanan Syed Basar Shueb bile durumu ‘şaşırtıcı’ bulduğunu söylüyor.”

"Dünya devi yaratmak için uğraşıyoruz"

“Shueb, büyümenin basit bir açıklaması olduğunu söylüyor ve Royal Group’a ait 40 şirketin kendileriyle birleşmelerini örnek gösteriyor. IHC’nin aktif varlığı 2018’de 215 milyon dolardı. 2022’nin üçüncü çeyreğinde 54 milyar dolara fırladı. Şirkete göre, büyümenin nedeni, yaptıkları işlerin büyümesi. Kar payı dağıtmadıklarını belirten Shueb, 2020 ve 2021 karlarının yatırımlarda kullanıldığını açıkladı.”

“Shueb ‘Biz dünya devi yaratmak için uğraşıyoruz’ derken, bazıları IHC’nin, Abu Dabi’deki iş dünyası ile yönetim arasındaki bulanık ilişkilerin örneği olduğunu düşünüyor.”

“Şirketin başkanı, Abu Dabi’nin en güçlü isimlerinden Şeyh Tahnoon bin Zayed en-Nehyan. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal güvenlik danışmanı olan en-Nehyan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan’ın da öz kardeşi.”

"Türkiye'yi araştırıyoruz"

“Şirket artık teknoloji, sağlık, emlak, inşaat, gıda ve tarım üzerine yatırımlar yapıyor. Asya ve Latin Amerika pazarlarına bakan IHC, Türkiye ve Endonezya pazarlarıyla ilgileniyor.”

FT’nin bu iddiasını şirketin CEO’su Shueb’un Ağustos 2021’de yaptığı açıklama doğruluyor. Şirketten bir heyetin 2021 Ağustos’unun üçüncü haftası Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini dile getiren Shueb, Türkiye'de sağlık, endüstriyel ve gıda işleme sektörlerindeki fırsatlara baktığını aktardı.

IHC, bir yıl sonra, yani Ağustos 2022'de, Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini 490 milyon dolara satın aldığını açıklamıştı.