Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedefleri vurdu

Saldırılara yönelik bir diğer açıklamaya göe, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Ez-Zağura'da İsrail ordusuna ait topçu mevzilerinin füzelerle, aynı şekilde kuzeydeki El-Mıtılli bölgesinde de İsrail askerlerinin kullandığı bir binanın uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Hizbullah mensubu sayısının 412'ye yükseldiği bildirilmişti.