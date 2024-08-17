Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedefleri vurdu
Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Raviye kışlasındaki 188. zırhlı tugaylarına ait karargahın kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ve karargahtaki asker ve subaylar arasında yaralananlar olduğu bilgisi geçildi.
Saldırılara yönelik bir diğer açıklamaya göe, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Ez-Zağura'da İsrail ordusuna ait topçu mevzilerinin füzelerle, aynı şekilde kuzeydeki El-Mıtılli bölgesinde de İsrail askerlerinin kullandığı bir binanın uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.
Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Hizbullah mensubu sayısının 412'ye yükseldiği bildirilmişti.