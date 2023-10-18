Hizbullah Lübnan sınırındaki İsrail yerleşim birimine saldırdı

Hizbullah'tan yapılan açıklama İsrail’e ait Metula yerleşim birime uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada başka detay paylaşılmadı.

İsrail ordusu Metula'yı daha önce askeri bölge ilan etmiş ve buradaki tüm İsraillilerin tahliye edildiği açıklanmıştı.

Hizbullah dün de aynı yerleşim biriminde İsrail’e ait bir Merkava tipi tankı, tanksavar füzesiyle vurduğunu duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor. Sınırdaki çatışmalarda 8 Ekim’den bu yana 10 Hizbullah mensubu öldü.