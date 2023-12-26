Hizbullah'tan İsrail askeri noktalarına saldırı

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan Şumira, Ramya, Zibdin ve Dovev askeri noktalarının "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah daha sonra yayımladığı bir başka açıklamada, Kiryat Şimona yerleşim birimdeki askeri noktaya kamikaze insansız hava aracıyla, Bağdadi, Er-Rahib ve Biranit askeri noktalarına da "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Zibdin askeri noktasına da ikinci kez Burkan füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 3'ü gazeteci 3 çocuk olmak üzere 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.