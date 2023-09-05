Hollanda ile ticaret hacmi 6 ayda 6,8 milyar dolara ulaştı

İlk yarıda Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 6,8 milyar dolara ulaştığını belirten Uijterlinde, “Hollanda-Türkiye ticaret hacminin bu yıl 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel” dedi.

Hollanda’nın her zaman Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları arasında yer aldığını kaydeden Uijterlinde, “Türkiye; Hollanda’ya mineral yakıt, hazır giyim ve genel olarak tekstil ürünleri, makine & parçaları, plastik ürünler, mobilya, metal eşya ihraç ediyor. Gıda ve tarım kategorisi, genel olarak iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor” dedi.

“Yatırımda ilk sıradayız”

Arjen Uijterlinde, geçen yıl Hollanda’nın, 863 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım akışı ile Türkiye’de ilk sırada yer aldığını bildirdi. Uijterlinde, “2002 ila 2022 yılları arasında Hollandalı şirketler, Türkiye’ye 28 milyar doları yatırım yaptı. Türkiye’de 3 binden fazla Hollandalı şirket bulunuyor” dedi. İstanbul’un, Türkiye’de faaliyet gösteren Hollanda menşeli şirketlerin yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını aktaran Uijterlinde, Hollanda’nın, Avrupa’ya açılan kapı olarak, uluslararası işletmeler için “mükemmel” bir konum sunduğunu, bu nedenle pek çok Türk şirketi ve finans kurumunun Hollanda’ya yatırım yaptığını söyledi.