ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C
  • Dünya
  • Hollanda İsrail'i kınadı

Hollanda İsrail'i kınadı

Hollanda, İsrail'in Batı Şeria ve El Halil'deki yeni yerleşim yerleri inşasını kınadı.

Hollanda İsrail'i kınadı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün aldığı Batı Şeria ve El Halil'de 3 bin yeni yerleşim yeri inşası kararının kınadığını belirtti.

İsrail'in bu kararı alarak nasıl bir barış anlayışı düşüncesinde olduğuna dair soru işaretleri oluşturduğunu kaydeden Koenders, "İsrail'in, yeni yerleşim yerleri inşası kararının Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüm için hiçbir katkısı yok. İsrail bu tutumu ile uzlaşmayı zora sokuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.