Hollanda'dan Bulgaristan'a Schengen vizesi çıktı
Hollanda, itirazını geri çekerek Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olmasını kabul etti.
NL Times'ın haberine göre, Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, Hollanda Meclisine (Tweede Kamer) 15 Aralık'ta yolladığı mektupta Doğu Avrupa ülkesi Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olmasının Hollanda hükümetince onaylandığını bildirdi.
Van der Burg, mektupta "Bulgaristan'ın sürdürülebilir yasa reformlarını yürürlüğe koyduğunu belirledik ve ülkenin Schengen Bölgesi'ne dahil olması için gerekli özelliklere sahip bulunduğunu saptadık. Bulgaristan, artık Schengen Bölgesi'ne dahil olabilir." ifadelerini kullandı.