Hong Kong, Khanun tayfununun etkisi altında

15 Ekim 2017

Khanun tayfunu nedeniyle Asya'nın finans merkezi Hong Kong'dan Çin ve Tayvan'a gerçekleştirilecek 46 uçuş iptal edildi. 183 uçuşta ise rötar yaşandı. Ayrıca, Makao adası ve ana kara Çin'e yapılan feribot seferleri de iptal edildi.

Kente uzaklığı 260 kilometre olan tayfunun bugün etkisini daha da artırması halinde, Hong Kong’daki okullarda eğitime ara verilebileceği kaydedildi.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamada da yolculara tayfun nedeniyle seferlerin gecikebileceği uyarısı yapıldı.

Çin’in güneyinde geçen ağustos sonunda etkili olan Hato tayfunu 9 kişinin ölümüne, 153 kişinin yaralanmasına neden olmuş, bölgeden 26 bin 817 kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: AA