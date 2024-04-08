Hong Kong tarihinin en büyük altın kaçakçılığı operasyonu

Hong Kong yetkilileri, makine parçası olarak gizlenmiş 146 kg değerli metal ele geçirerek şehrin şimdiye kadarki en büyük altın kaçakçılığı baskınını gerçekleştirdi.

BBC'de yer alan habere göre, değeri 10 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilen altın, Japonya'ya giderken yakalandı. Baskın esnasında ismi açıklanmayan 31 yaşında bir adam tutuklandı, ardından soruşturmanın devamı için kefaletle serbest bırakıldı.

Gümrük yetkilileri, bu keşfi 27 Mart'ta Japonya'ya giden bir kargo sevkiyatında bulunan ve alışılmadık dokuları ve ağırlıkları nedeniyle şüphe çeken iki hava kompresörünü incelerken yaptıklarını söyledi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılan inceleme sonucunda her iki kompresörün de dişliler, vidalar ve motor çekirdekleri gibi parçalara "kalıplanmış ve kamufle edilmiş" altınla dolu olduğu tespit edildi.

Dünyanın en büyük altın ticaret merkezlerinden biri olarak bilinen Hong Kong'da yetkililer, operasyonun arkasında Japonya'da vergi kaçırmak isteyen bir suç örgütünün olabileceğini öne sürdü.