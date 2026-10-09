Hürmüz Boğazı'nda peş peşe şiddetli patlama

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ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ederken, Hürmüz Boğazı'nda meydana geldiği bildirilen patlamalar bölgede güvenlik kaygılarını artırdı. İran merkezli Fars Haber Ajansı, boğazda birden fazla şiddetli patlama yaşandığını duyurdu.

Tankerlerin deniz mayınlarına çarptığı öne sürüldü

Fars Haber Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, patlamalar Hürmüz Boğazı'nın güney geçişine izinsiz giren tankerlerin denize yerleştirilen mayınlara çarpması sonucu meydana geldi.

Tankerlerin kimliği ve hasar durumu bilinmiyor

Haberde, patlamalardan etkilenen tankerlerin sayısına ve hangi ülkelere ait olduklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Olayda tankerlerin ne ölçüde hasar gördüğüne dair de herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.