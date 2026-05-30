Hürmüz krizi interneti de vurabilir: Teknoloji devleri alarmda!

Deniz altı fiber optik kablolara yönelik tehditlerin ardından Hürmüz Boğazı, küresel internet altyapısı için de risk oluştururken özellikle teknoloji devleri ve yatırımcılar arasında ciddi endişelere yol açıyor.

İran stratejik su yolundan geçen fiber kablolara ücret uygulayabileceğini açıklarken, Amazon, Google, Meta ve Microsoft dahil büyük teknoloji şirketleri riskleri ve alternatif bağlantı hatları için yeni yatırımları değerlendiriyor.

Alternatifler hem maliyetli hem yıllar alacak

Yardeni Research'ün raporuna göre, Hürmüz'e bağımlılığı azaltacak kara üzerinden fiber ağlar ve alternatif deniz altı güzergahlarının kurulması mümkün olsa da bu projeler yüksek maliyet ve uzun geliştirme süreçleri gerektiriyor.

500'den fazla deniz altı kablosundan oluşan küresel ağ, uluslararası veri trafiğinin yüzde 95'inden fazlasını taşıyor. Depremler, kazara meydana gelen hasarlar ve sabotaj şüphesiyle bağlantılı geçmişteki kesintiler, bu altyapının fiziksel risklere fazlasıyla açık olduğunu gösteriyor.

Milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımları tehlikede

Raporda ayrıca olası kablo kesintilerinin teknoloji altyapısı yatırımlarına yeni bir jeopolitik risk primi ekleyebileceği de belirtiliyor. Hürmüz üzerinden geçen kablolar, bulut bilişim hizmetleri, finansal işlemler, e-ticaret platformları ve veri merkezleri için de endişe yaratırken, özellikle Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ın milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımları için de risk artıyor.

Microsoft, OpenAI, xAI, Nvidia ve AMD'nin dahil olduğu yapay zeka projelerine hizmet veren en az yedi büyük deniz altı kablosunun Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi, bölgeyi küresel teknoloji altyapısının en kritik noktlarından biri haline getiriyor.

Raporda, hükümetlerin ve teknoloji şirketlerinin tek bir stratejik geçiş noktasına bağımlılığı azaltmak amacıyla alternatif kablo güzergahları ve kara tabanlı fiber ağ yatırımlarını hızlandırmasının beklendiğini belirtiyor.