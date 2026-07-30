Hürmüz'de izinsiz geçiş girişimi: Gemilerden biri alev aldı
Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği rotanın dışına çıkarak alternatif güzergâhı kullanmaya çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı. İran basını, gemilerin "İran'ın izni" olmadan boğazdan geçmeye çalıştığını ve girişimin ABD’nin "kışkırtmasıyla" gerçekleştiğini öne sürdü.
Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen rotanın dışına çıkarak alternatif bir güzergâhtan geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığı bildirildi.
İran basınında yer alan haberlere göre iki gemi, boğazdan "İran'ın izni" olmadan geçiş yapmaya çalıştı.
İki gemi de geri dönmek zorunda kaldı
Yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Gemilerin ABD'nin "kışkırtması" sonucu alternatif güzergâhı kullanmayı denediği ileri sürüldü.
Olayın ardından iki geminin de rotasını değiştirerek geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi. Gemilerin isimleri, taşıdıkları yük ve yangının yol açtığı hasara ilişkin ise açıklama yapılmadı.