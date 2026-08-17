Husilerden Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a füze saldırısı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisi ile gemiye eşlik eden 4 askeri botu balistik füzelerle vurduklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ayrıntıları paylaştı.

Seri, Kızıldeniz'de Hudeyde açıklarında Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisi ve ona eşlik eden 4 askeri botun bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi. Saldırının "doğrudan ve isabetli" olduğunu öne süren Seri, füze saldırısının ardından askeri çıkarma gemisinin tamamen yandığını, bazı askeri botların battığını, diğerlerinin ise alev aldığını iddia etti.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'a ait birliklerin ve askeri yığınakların hareketlerinin yakından izlendiği öne sürüldü. Söz konusu unsurların kara ya da denizde bulundukları her noktada hedef alınacağı belirtildi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Suudi Arabistan makamlarından ise saldırı iddiasına ilişkin henüz açıklama gelmedi.