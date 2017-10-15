İbadi'den Bağdat'ın otoritesinin sağlanacağı mesajı

15 Ekim 2017

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, parlamentonun en büyük Sünni grubu Irak Güçler Birliği Koalisyonu Başkanı ve üyelerini kabul etti.

İbadi, hükümetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tartışmalı referandumunun iptaline karşı tutumunun değişmediğini kaydederek, IKBY ve tartışmalı bölgelerde merkezi yönetimin otoritesinin anayasa ve hukuk yoluyla sağlanacağını, ülkenin toprak ve millet bütünlüğünün elde edilmesi yönünde aldıkları kararları uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Sünni koalisyonundan destek

Sünni koalisyonu da bu konuda İbadi’nin aldığı tüm kararları desteklediklerini ve İbadi'nin tutumunun koalisyonun resmi tutumuyla aynı olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, DEAŞ saldırıları sonucu yerlerinden edilenlerin belirli zaman takvimi içinde evlerine dönmeleri için mutabık kalındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA