IBM ile Palo Alto Networks, yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinde işbirliğine gitti

Dijital dönüşüm ve yapay zekanın hızla büyümesiyle giderek genişleyen karmaşık kurumsal teknoloji ortamı, ciddi siber güvenlik zorluklarını da beraberinde getiriyor. Şirketler gittikçe daha sofistike hale gelen tehditleri ve evrilen saldırı çeşitlerini ele almak için yapay zeka (AI) ile desteklenen kapsamlı güvenlik platformlarına öncelik veriyor.

Bu kapsamda iş birliğine giden Palo Alto Networks ve IBM, tamamıyla yapay zeka destekli bir yaklaşımla müşterilerine güvenlik operasyonlarını kesintisiz hale getirme ve dönüştürme, her ölçekteki tehditleri durdurma ve güvenlik sorunlarının giderilmesini hızlandırma konularında yardımcı olmayı amaçlıyor. Palo Alto Networks, bu genişletilmiş iş birliği kapsamında, kapanış teamüllerine bağlı olarak IBM'in 'QRadar' için fikri mülkiyet haklarının yanında QRadar SaaS varlıklarını da satın almayı kabul etti.

Palo Alto Networks ve IBM QRadar SaaS istemcilerinin gelecek nesil 'Cortex XSIAM' güvenlik operasyonları (SOC) platformuna taşınmasını kolaylaştıracak. Bu taşınmada, 3 bin entegre dedektörün desteklediği ve gücünü yapay zekadan alan gelişmiş korumadan yararlanılacak.

Müşterilere ücretsiz geçiş hizmeti

Yerinde (on-prem) QRadar kullanan QRadar müşterileri güvenlik, kullanılabilirlik ve kritik bug düzeltmelerinin yanı sıra mevcut konnektör güncellemeleri, tüketimi genişletme kabiliyeti gibi IBM özelliklerini ve desteğini almaya devam edecek. Şirketler ve iş ortakları ekosistemi, hem QRadar SaaS müşterilerinin hem Cortex XSIAM'e geçmeye karar verenlerin kesintisiz geçişi için yakın iş birliği içinde çalışacak.

IBM ve Palo Alto Networks, bu kapsamda hak kazanan müşterilere ücretsiz geçiş hizmeti sunacak. IBM, bu sözleşme kapsamında Cortex XSIAM platformuna geçmeyi seçen on-prem QRadar müşterileri için Palo Alto Networks'ten kademeli ödemeler alacak.

"Güvenlik platformlarını geleceğe taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palo Alto Networks Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Nikesh Arora, güvenlik sektörünün, yapay zekanın şirketleri dönüştüreceği ve eşi görülmemiş sonuçlar sunacağı bir dönüm noktası yaşadığını vurgulayarak, "Zaman büyümeyi ve inovasyonu hızlandırma zamanı. IBM ile bu trendden yararlanacak, lider çözümlerimizi IBM'in öncü 'watsonx' platformu ve premium hizmetleriyle birleştirip tamamen yapay zeka destekli, güvenlik öncelikli tasarımlı çözümlerle güvenlik platformlarını geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

IBM Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna ise Palo Alto Networks ile yapılan stratejik iş birliğinin, sektör genelinde ciddi faydaları beraberinde getireceğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cortex XSIAM ve watsonx ile desteklenen gelişmiş tehdit koruması ve otomasyonun yanı sıra ve IBM Consulting tarafından sunulan hizmetler, müşterilerin ve iş ortaklarının gelecek nesil güvenlik operasyonlarını benimsemesini hızlandıracak. Bu yetkinlikleri Palo Alto Networks ile sunacak, veri güvenliği ile kimlik ve erişim yönetimi gibi alanlardaki güvenlik yatırımlarımıza, inovasyonlarımıza ivme kazandıracağız. Müşterilerimiz verilerini, hibrit bulut ortamlarını, AI modellerini ve uygulamalarını korurken bu kritik çözümlere ihtiyaç duyuyor. Palo Alto Networks ekibiyle iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yapay zeka destekli siber güvenlik inovasyonunun geleceği bizi heyecanlandırıyor.”

Şirketler ortak güvenlik operasyonları merkezi kuracak

IBM Consulting, mevcut ve gelecekteki Palo Alto Networks müşterileri için tercih edilen Yönetilen Güvenlik Hizmetleri Sağlayıcısı (MSSP) olacak. Ortak bir Güvenlik Operasyonları Merkezi (SOC) ise yönetilen bir SOC içerecek. Şirketler, müşterilerin Palo Alto Networks güvenlik ürünlerinin değerini deneyimleyerek anlamaları için ortak bir 'Cyber Range' platformu da kuracak. IBM'in küresel, bölgesel ve yerel hizmet sunan uzmanları, danışmanlık çalışmalarını geliştirmek, Palo Alto Networks güvenlik platformlarının büyümesini, benimsenmesini desteklemek için watsonx, IT otomasyonu, tehdit istihbaratı gibi teknolojileri kullanacak.

Palo Alto Networks, IBM'in tercih edilen siber güvenlik partneri olarak lider siber güvenlik çözümlerine IBM'in her ölçeğini desteklemek için varlıkların ve tekrarlanabilir yöntemlerin oluşturulmasını da kapsayan "Consulting Advantage AI" hizmetleri platformu üzerinden erişim verecek. Palo Alto Networks ve IBM, birlikte danışmanların eğitimini hızlandıracak ve binden fazla IBM uzmanının Palo Alto Networks platformları genelinde optimal taşınma, uygulama ve benimseme hizmetlerini sunabilmesini sağlayacak. IBM, watsonx'ten yararlanarak Cortex XSIAM üzerinde sektör spesifik dikey yetkinlikler de geliştirecek.

Müşteri ilişkileri karşılıklı güçlendirilecek

IBM, dünya çapında 250 bini aşan iş gücünü korumak amacıyla Palo Alto Networks'ün yapay zeka destekli güvenlik platformlarını kurum içinde daha geniş ölçekte devreye almayı planlıyor. Bu amaçla gelecek nesil güvenlik operasyonları için Cortex XSIAM ve Zero Trust ağ güvenliğinde Prisma SASE 3.0 benimsenecek.

Palo Alto Networks ise ilave otomasyon yetkinliklerini desteklemek için watsonx LLM'lerini Cortex XSIAM'e entegre etmeyi, müşteri desteği sonuçlarını iyileştirmek için yol haritasına ivme kazandırmak amacıyla IBM'in watsonx teknolojisinden yararlanmayı planlıyor. Watsonx, Palo Alto Networks'ün bilinen teknik sorunları proaktif bir şekilde ele almasına yardım edecek.