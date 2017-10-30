ICBC'nin kârı yüzde 3,3 arttı

30 Ekim 2017

Dünyanın piyasa değeri en yüksek bankalarından biri olan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), 3. çeyrekte 75 milyar yuan (11,28 milyar dolar) kar etti. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 72,6 milyar yuan olmuştu. Bu da kârda yüzde 3,3'lük bir artışa denk geliyor.

Analistler ise ICBC'nin 3. çeyrekte kârını yüzde 2,5 artırmasını bekliyorlardı.

ICBC'nın yılın ilk 9 ayında ise net kârı yüzde 2,3 yükseldi.