ICBC'nin kârı yüzde 3,3 arttı
Çin'in varlıklar açısından borsaya kote en büyük bankası olan ICBC, 3. çeyrekte net kârını yüzde 3,3 artırdı.
Dünyanın piyasa değeri en yüksek bankalarından biri olan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), 3. çeyrekte 75 milyar yuan (11,28 milyar dolar) kar etti. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 72,6 milyar yuan olmuştu. Bu da kârda yüzde 3,3'lük bir artışa denk geliyor.
Analistler ise ICBC'nin 3. çeyrekte kârını yüzde 2,5 artırmasını bekliyorlardı.
ICBC'nın yılın ilk 9 ayında ise net kârı yüzde 2,3 yükseldi.